Eesti rõivakunstnik Reet Aus , kelle looming on eelkõige tuntud taaskasutamise ja jätkusuutlikkuse poolest, postitas Instagrami fotod, millelt on näha, et luksusmoefirma Balenciaga 2022. aasta kevadkollektsioonist leiab tema disainituga äravahetamiseni sarnase särgi.