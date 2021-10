Buenos Aires – nostalgia ja trendide tuiksoon

Et Buenos Aireses on aastaajad täpselt vastupidi kui Eestis – asub ta ju lõuna­poolkeral –, algas meie sügisega seal kevad ja tulekul on suvi. Muide, novembrit peetakse Buenos Aireses aasta kõige ilusamaks kuuks, sest pole veel liiga kuum.

Ent pelgalt nostalgiast rääkida oleks selle linna puhul väga eksitav. Tegu on moodsa kolme miljoni elanikuga suurlinnaga. Koos pealinnaga ühte sulava ümbritseva alaga on inimesi kokku aga juba 15 miljonit. See on linn, kuhu maailma uued trendid jõuavad tunduvalt varem kui meile Eestis, olgu siis trenditoidud, moe- või disainivoolud. Järgnevalt sulle ainult mõned põhjused, miks Buenos Airesesse armuda...