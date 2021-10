FOTOD | Oksana Tandit esitles andekatele naistele pühendatud autorikollektsiooni

Kollektsiooni läbivaks märksõnaks on lehvid — suured ja väiksed, sametist lakknahani. Oksanale omaselt on kasutatud luksuslikke kvaliteetkangaid, nagu näiteks siid, samet ja peenvill, värvidest kohtuvad klassikaline must ja mustvalge ruut külluslike sügistoonide ja erksa fuksia, punase, oranži ja sinisega.