FOTOD | Alexanderling toob moelavale pöörase diskoajastu

Meeled on sügiseselt pidulikud ja moevaatemängu lavalaudadele tagasi toomiseks on hea aeg meenutada Ameerika kultusklubi Studio 54 ajaloolisi tegemisi. “Taaselustamine ei tähenda tingimata täiusliku kompositsiooni loomist konkreetse ajahetke väljanägemise kohta, vaid segu kõigest, mis peegeldab meie vajadusi ja soove eilsel päeval. See, kuidas me kümnendi stiilist aru saame, tuleb fookusesse vaid tagantjärele mõeldes,” juhatab bränd sisse kollektsiooni meelestatuse. Alexanderling on enda jaoks välja noppinud 1970ndate lõpuajastu erinevad elemendid, mis on suuremas osas majanduslanguse-eelse dekadentsi ja ohjeldamatu peoglamuuri osad.