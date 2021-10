Liis Velsker: vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline

„Erinevus rikastab. See kõlab roosamannana, aga päriselt ka! Vahepeal on su keha sundasendist väsinud ja vajad mudimist. Mõnikord tahad midagi uut ja särtsakat ning saad proovida midagi täiesti uut, on see siis tennis või EMS-treening või midagi muud sarnast,” ütleb Liis, kes proovib anda kehale vaheldust. „Meie vaim tahab saada erinevaid kogemusi ja vahepeal lihtsalt rahu. Vaimne tervis on sama oluline kui füüsiline! Kui lähed proovid midagi uut, näiteks tennist, siis sa ei mõtle töömuredele, vaid lülitad end välja ja keskendud millelegi muule ning see annab väga palju juurde,” loetleb ta põhjuseid, miks olla aktiivne ja enda heaolu eest hoolitseda.

Vaheldusrikkaid trenne ja muid lõõgastavaid teenuseid valib Liis Stebby platvormist. „See on nii mitmekülgne! Saad valida endale mõnusa mudimise, jõusaalipaketi või hoopis aja lasketiirus. Iga inimene leiab oma, lisaks saad valida endale midagi sellist, mida sul on just hetkel vaja,” ütleb spordientusiast. „Ükski kogemus ei ole olnud negatiivne, pigem on olnud põnev. Inimestena oleme harjumuste ohvrid ja ka minu jaoks oli põnev valida midagi täiesti uut ning minna katsetama.”

Ühenda hea trenn toredate sõpradega

„Ma ei ole kunagi eriline jõusaalihunt olnud, tunnen et kardiotrenn hoiab mind lisaks füüsilisele ka vaimselt paremas vormis,” ütleb Keili Sükijainen ja lisab, et seltskondliku inimesena armastab ta alati hea trenni toredate sõpradega ühendada. „Näiteks tennis on selleks ideaalne. Siiani olen Stebby kaudu käinud Rocca Tenniseklubis tennist mängimas, aga ka näiteks Ülemiste O’Learyses bowling’us. Samuti on Stebbys olemas mu lemmikmassaažisalong Massaažistaap.” Stebby on teinud Keili elu palju lihtsamaks, tervislikumaks ja ka lõbusamaks. „Mulle meeldib eelkõige see, et kõik tegevused on ühes kohas, olgu selleks tenniseväljaku, bowling’u või massaažiaja broneerimine.”

Kuidas hoida aega kokku