Piret Krumm testib: leidsin midagi nii kehale kui ka meeltele!

Väga ilus disain ja mugav kasutamine.

Milline aroomide bukett! Kõikide toodete juures on tunda ehedaid marjade, puuviljade ja taimede lõhnu.

Loomulikult sisu ise on tõeliselt kvaliteetne ja selle mõju püsib kaua.

Kuid kõigest lähemalt.

Tõeline värskendus

Stendersi Shower Gel Mousse Midnight Air dušigeel

Fantastiline dušigeel. Tegemist on vahuga, millega saad keha mõnusalt puhtaks ja värskeks. Lisaks on hea kasutada seda vajaduse korral ka raseerimisel. Vaht on kerge, aga samas piisavalt tihe, et puhastada keha ka näiteks pärast trenni. Lõhnad, nagu ennist mainisin, on kõikidel toodetel erakordselt erilised. Kindlasti värskem tunne pärast pesu.

Pehme, puhas ja fresh

Tegemist on hea kehakoorijaga, kuna graanulid on klassikalistest koorijatest pisut tugevamad ja pärast sessiooni on keha väga pehme, puhas ja fresh. Geeljas koostis eeldab pisut märga ihu, et koorimine annaks hea efekti. Natuke on tunda ka sellist vürtsikat järelmaiku, mistõttu õrnadest kohtadest koorimisel võib kasutada väiksemat kogust.

Dušigeel neile, kes jumaldavad lõhnu

Olen korduvalt rõhutanud lõhnu ja pean seda veel tegema – see dušigeel on mega mõnusa lõhnaga!

Just õige sügiselõhn!

Seda toodet hakkan ka edasipidi kasutama. Terve vannitoa aroom resoneerub sügisese pildiga, mis aknast paistab. Kõikides Stendersi toodetes on kasutatud põhjamaist karget lõhnade omavahelist sümbioosi, kuid tunda on ka julgemaid vürtse. Lemmik!

Meeldib ka meestele

Konkreetset õli kasutasin ka armsama peal ja võin öelda, et ka meestele meeldib selle õli kergus ja lõhn. Imendub mõnusalt nii, et pärast kasutamist on keha niisutatud ja stressivaba.

Kindla peale minek

Mmmmm! Kui mõni lõhnaküünal väidetavalt lõhnab põlema pannes, siis Stendersi oma täidab aroomiga terve su toa! Soovitan!