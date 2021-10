Svetlana, on alates 2014.aastast teinud Denim Dreamiga koostööd, luues ajatuid kollektsioone, mille enamus tootmisprotsessist valmib Eestis. Lisaks Denim Dream kollektsioonide disainimisele, on Svetlanal ka omanimele BRAND “NO.8”, millega ta võtab osa ka selle aastasest Tallinn Fashion Weekist. Anne & Stiil rääkis temaga, mis teda värske kollektsiooni loomisel inspireeris ja mis hetkel moekas on.