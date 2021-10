Minu raamaturiiulil on nii kirju valik, et kui keegi peaks ära arvama, kellele need raamatud kuuluvad, siis on see väga keeruline. Umbes 70% on pigem igapäevategevusega seotud majandus-, ettevõtlus-, investeerimis- ja karjääriraamatud. Ülejäänud 30% on pigem aga selline... leebelt kirjeldades "kerge" ehk igasugused noorteromaanid kiireks lugemiseks, ka ulmepõnevikud ja muu hea kraam, mida eelkõige randa või puhkusele kaasa võtta.