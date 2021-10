FOTOD | KOLM värvitrendi, mis vallutavad sel hooajal tänavamoe

Tänavamood ammutab sageli inspiratsiooni luksusbrändide kollektsioonidest, kuid viimastel aastatel on mitmed kiirmoebrändid muutunud piisavalt enesekindlaks, et valida ise, millist stiili rõivaid ja aksessuaare nad müüvad ning kujundavad ise moesuundi, mis muutuvad Instagrami voogudes populaarseteks. Sel hooajal on nad eriliselt vaimustuses erksatest värvitoonidest, nagu...