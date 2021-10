Kirglikult lõbus mäng muudab armsamaga veedetud aja vallatuks seikluseks

Mängu käigus kogete kallimaga intiimset lähedust erinevatel viisidel ning leiate aina uusi ulakaid võimalusi üksteise hellitamiseks ja rahuldamiseks. Teie seksuaalelu ja emotsionaalne side saavad vürtsi juurde ning võivad muutuda sügavamaks. Kohe kindlasti on teil mõlemal mitmeid veidrusi, millest te varem üldse teadlikud polnud. Tuleb vaid olla loov, julge ja leidlik ning nautida iga hetke. „Vaarikas” sobib võrdselt ja kompromisse tegemata kõikidele paaridele. Kas olete värskelt armunud või juba pikki aastaid koos olnud? Kas tagasihoidlikkus on teie jaoks pigem voorus või lasete oma fantaasiatel alati julgelt lennata? Kas teil on kõige-kõigemad tunded vastassoolise või samasoolise inimese vastu? Vastus ei oma tegelikult tähtsust, sest mõeldud on kõigi peale.

Ideaalne kingitus nii endale kui ka teistele

Kas otsid parasjagu kallimale mõneks tähtpäevaks või lihtsalt tema üllatamiseks kingitust? Sünnipäev, sõbrapäev, jõulud, nimepäev, tutvumispäev, poissmeesteõhtu, pruudipidu, pulma-aastapäev – kõiki sobivaid põhjuseid „Vaarika” kinkimiseks oleks raske ette lugeda. Järjest suureneva populaarsuse tõttu leiab kelmikas „Vaarikas” tee teie suhteni tõenäoliselt ühel või teisel viisil. PassionGames on korduvalt saanud humoorikat tagasisidet, kus lapsed on üllatanud mänguga oma vanemaid ja vastupidi ning väikesed vimkad on jõudnud ka töökollektiividesse.

PassionGames sündis mehe armastusest oma naise vastu. Nii suhte alguses kui ka pärast pikki koos elatud aastaid on ju loomulik, et kõige armsamaga soovitakse veelgi rohkem lähedust ja avatust kogeda ning suhtele vürtsi juurde anda. Kirglik ja mitmekülgne mäng „Vaarikas” on loodud selleks, et kogu ihaldatud põnevus oleks paarile kodus kättesaadav.

PassionGamesi uusim pereliige „Spark in the Dark” (ingliskeelne „Vaarikas”) on juba veebipoes ettetellitav.