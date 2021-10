FOTOD | 19aastane Hannabel Kaal näitab suurel moelaval isuäratavat loomingut

Hannabeli esimene kollektsioon valmis üritusele Moe.P.A.R.K. “Minu eesmärgiks on lavale tuua midagi mänglevat, midagi uuenduslikku ja põnevat. Noore disainerina on looming kasvamas koos minuga ning see on suunatud inimesele, kes soovib väljendusrikkalt riietuda ka igapäevaste toimingute juures,” tutvustab noor disainer end moenädala eel.