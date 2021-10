Sel õhtul läksin Itaalia restorani sööma — mul oli hea nädal olnud. Tähtaegadest oli kinni peetud, artikleid koostatud, intervjuusid kokku lepitud, teised transkribeeritud. Mul oli isegi vaba aega suhtlemiseks ja kirjutamiseks. Raha lisandus, mis tähendas omakorda, et nädal oli tõesti edukas. Siiski oli selles auk, suur must auk. Kuigi päevad olid produktiivsed, tundus see aeg mulle ikkagi pettumusena.

Mu laua juurde astus võõras. Peenike naine, pikkade punaste lokkidega. Kas tõesti seesama naine, kes lähenes mulle suvel ja järgnes mulle koduni, küsis, kas mulle ei meeldiks tema poole minna ja seal seksida.