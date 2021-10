Võta õppust! Charlotte Gainsbourg avaldab, kuidas ta ema, Jane Birkini suhtumine vananemisesse on teda inspireerinud

Kuigi Charlotte tunnistas, et ta ei välista, et kunagi tulevikus laseb ta end siit-sealt pisut süstida, proovib ta siiski sellest võimalikult kaua hoiduda, täpselt nagu ta filmiikoonist ema, kes on leppinud, et tema "vanus on ilus".

"Mul on hea meel, et saan selles osas ema eeskuju järgida," ütles Charlotte. "Ta ei ole mitte midagi teinud ja näeb oma vanusele kohane välja. Selline suhtumine vananemisesse on kaunis ja tähendab midagi."

Veneetsia filmifestivalil kandis Charlotte liibuvat minikleiti ja nägi selles suurepärane välja, aga ta tunnistas ka, et on aina enam hakanud mõtlema, kas on aeg lühikeste seelikute kandmine lõpetada. "Liigun vaikselt sellesse vanusesse, kus pean mõtlema, kas see on ikka sobiv? Või kas näen välja nagu vana naine, kes kannab lühikest seelikut? Ma tean, et ühel päeval tuleb mul see lõpetada," selgitas ta.