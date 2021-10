FOTOD | Julge eksperimenteerija Oiva Toikka. Kunstnik, kellele meeldis, kui asjad ei läinud nii, nagu plaanitud

Oiva Toikka tegi alati tööd naeratus näos. Tema teekond Soome keraamika ja klaasitööstuses sai alguse 1957. aastal, kui äsja koolipingist tõusnud keraamiku palkas tööle Helsingis asuv Arabia portselanitehas. Sellele järgnes veel kolm aastat kunstiõpetaja tööd ja seejärel juba disaineri töö Nuutajärvi klaasikojas. Just viimasest algab kunstniku teekond materjaliga, mille poolest ta täna kõige rohkem tuntud on.

Kapriisne, lõbus, vastuoluline, ekstravagantne ja mänguline — just need on sõnad, mis sobivad ehk kõige paremini iseloomustama Oiva Toikka loomingut.