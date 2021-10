FOTOD | USAs laineid lööv eestlannast PhD-elustiili blogija: Instagram pole koht vaid bikiinifotodes modellidele

Vooremaalt pärit, Elvas kasvanud ja praegu Bostonis õppiv Kertu usub, et teadusmaailma stereotüübid on iganenud ning iseloomuga naised ei pea end peitma halli kardigani ja viigipükste sisse. Võib käia ka roosa pintsakuga. Või siniste juuste ja võrksukkadega. Sisu sellest ei muutu.

Pärast gümnaasiumi lõppu uskus Kertu perekond, et abi­turiendist saab tubli Tartu tudeng. Kolm aastat hiljem lõpetaski ta cum laude Tartu Ülikooli riigiteaduste eriala, kuid teatas, et läheb nüüd edasi välis­maale õppima. Kõigepealt Pariisi, mainekasse Sciences Posse inim­õiguste ja humanitaarabi magistriõppesse, see­järel üle lombi Bostonisse doktori­õppesse — sotsiaalteadustest said rahvatervishoiu uuringud meditsiinivaldkonnas. Lõputud read koode ja matemaatilist statistikat ning väljakutse muuta doktorantuur ja teadusmaailm atraktiivsemaks teistele noortele naistele üle maailma.

Kertu on nimelt Eesti kõige mõjusam PhD-elustiili blogija, jagades Instagramis oma­nimelisel kontol @kertutenso ligi 12 000 jälgijaga seda, milli­sed on doktorandi igapäevaelu ja õpingud.