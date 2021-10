Söö postmenopausi ajal hommikuti seda maiust ja hoiad kehakaalu kontrolli all

Kahe nädalase katse järel avastasid teadlased, et naistel, kes sõid hommikuti tükikese šokolaadi, oli tühja kõhuga vere glükoosisisaldus 4.4% madalam kui neil, kes šokolaadi ei söönud. Lisaks avastasid nad, et kui süüa hommikul või õhtul šokolaadi, oli naistel väiksem söögiisu ja nad ihaldasid vähem magusat.

“Need tulemused näitasid, et mitte ainult “mis”, aga ka “millal” me sööme, mõjutab füsioloogilisi mehhanisme, mis on seotud meie kehakaalu reguleerimisega,” avaldas neuroteadlane Frank AJL Scheer. Seega, söö pisut šokolaadi ja hoiad kehakaalu kontrolli all!