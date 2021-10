Mood ühendab: kolm värvikat Eesti isiksust jagavad Zalandoga oma lugusid

Oleme Raul ja Romet, teise nimega Eskobros – meil on ülivõimas ühisidentiteet, millega loodame vallutada Hollywoodi. Elame moto „Elu on lihtne, tee valikuid ja ära vaata kunagi tagasi“ järgi, mis pärineb filmi „Tokyo Drift“ tegelaselt Hanilt. Niisiis pole vahet, kas töötame filmiprojekti kallal või valime, mida selga panna, jääme alati truuks esialgsele tundele.

Me kanname sageli ühesuguseid rõivaid lihtsalt selleks, et teisi segadusse ajada. Lisatähelepanu ja see, kuidas inimesed silmi pööritavad, on väga rahuldust pakkuv. Kaksikuteks olemine sarnaneb pigem supervõimega. Rõivad, mida kanname, peavad olema ühtaegu praktilised, aga laskma ka loovusel õitseda. Kui me oleksime loomad, siis oleks Raul kass ja Romet Ämblikmees või samurai Jack.

Kõigi meie projektide missioon on muutuda seesmiselt paremaks, nii et kui meile Zalandost helistati, nägime selles suurt võimalust. Treenisime kuu aega iga päev, unistades nendest ägedatest rõivastest.

Jaan Männima

Tere! Mina olen Jaan – vabakutseline tantsija, kes püüab natuke kõike teha. Ei ole kaksik ja olen üsna androgüünse välimusega (nii ma ise ütleksin).

Minu arvates ei ole rõivastel sugu, nii et enamasti ostan neid „naiste“-osakonnast. Ütleksin, et mul ei ole kindlat stiili, see muutub pidevalt. Selle projekti juures meeldib mulle see, et saan ise valida, mida võttel kanda.

See võimaldab mul end moe kaudu väljendada just nii, nagu ma oma igapäevaelus ikka teen, mis on väga äge! Kuigi pean tunnistama, et läheksin palju kaugemale (moega), kui meie ühiskond oleks eelarvamustevabam.

Helene Vetik

Mul on varasest teismeeast alates olnud raske sobituda etteantud raamidesse ja halli massi. Olen püüdnud olla grunge, punkar, theatre kid, šikk tüdruk – te ainult nimetage ja tõenäoliselt ma olin seda ka.

Nüüd olen ma lihtsalt mina – eklektiline ja määratlemata –, triivin ringi kõikides moeajastutes.