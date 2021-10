FOTOD JA VIDEOD | Hõbenõela nominendid Annika Kiidron, Crystal Rabbit ja Karl Joonas Alamaa toovad moelavale erilise loomingu

Rõivad kaunistavad ja julgustavad, samaaegselt varjates ja kaitstes. Nende alla jäävad meie isiklikud hirmud ja kompleksid. Seega võib öelda, et riided on kui modernne raudrüü. Vanadest sõjarüüdest ja muutuvatest jõesängidest on inspiratsiooni saanud lõiked ja vormid. Peal olevad klaaskilbid on kaitseväljad ja filtrid indiviidi ees. Töös kasutatud materjalid on läbikumavad ja õhkõrnad nii nagu on tegelikult läbikumavad ka väärtused, mis on tihtipeale kultuuripõhised, inimtekkelised ja suhtelised ega suuda konkureerida ajatu ja mitte hõlmatava reaalsusega. Klaas materjalina kirjeldab inimhinge. Nii klaasi kui ka inimese hingega tuleb ümber käia õrnalt, ettevaatlikult ja hoolega. Klaas on tundeküllane, kohati ebamäärane, midagi jääb alati peitu peegeldustesse ja valguse mängudesse, luues nii illusioone.