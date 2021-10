KUULA | Parema enesetunde ja tervise heaks: populaarne detox-kuur puhastab nii soolestiku kui maksa

Teeme tutvust ettevõtte juhiga ja selgub, et tegemist on mehega, kes sattus tervisetoodete juurde läbi isikliku teekonna hoopis teisest valdkonnast. Saates tutvustame põhjalikult ZenCleanzi programme, nende koostist ja kuidas need organismis toimivad. Kuidas erinevad need teistest detox-toodetest? Selgitame ka, mida arvavad toodetest tervisespetsialistid; miks on vaja üldse organismi puhastada; kellele need sobivad; mis programmidega kaasneb ja palju muud põnevat. Head kuulamist!