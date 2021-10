DIETOLOOG VASTAB | Kas olla lisakilodega rahul või püüelda tervisliku kehakaalu poole?

Tervise Arengu Instituudi 2020. aasta täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu tulemused kinnitavad, et ebatervislik kehakaal on Eestis selgelt probleem. 31,1% inimestest on kehamassiindeksi järgi ülekaalulised ja 20,5% rasvunud. Rasvunute osakaalult on Eesti Euroopa statistikas kolmandal kohal Malta ja Läti järel. Viimase kümne aastaga on liigse kehakaaluga meeste osakaal kasvanud lausa 9%. Muret tekitab ka teadmine, et ülekaaluliste laste hulk on paarikümne aastaga kolmekordistunud.

Kui ühiskond alkoholi ja tubakatoodete tarbimisest põhjustatud tervisemuresid teadvustab, siis lisakilodest tulenevate probleemide teemal teadlikkuse suurendamisel on veel pikk maa minna. Ligikaudu pool kõikidest surmadest Eestis on tingitud elustiilist tulenevatest terviseriskidest, sh ligi veerand toitumisriskidest.

Ülekaal, eelkõige vistseraalne rasvumine, on muu hulgas metaboolse sündroomi peamiseks kujunemispõhjuseks. See ainevahetuslik häire on väga tõsine krooniliste haiguste riskifaktor, põhjustades ainevahetuslikke kõrvalekaldeid (sh diabeet, insuliiniresistentsus, kolesterooli taseme tõus), südame-veresoonkonnahaiguseid, hingamis- ja seedesüsteemi haiguseid jpm.

Küsimus pole, kas lisakilodest vabaneda, vaid kuidas

Parema enesetunde saavutamise ja terviseprobleemide vältimise huvides on tervisliku kehakaalu poole püüdlemine kindlasti oluline, küsimus on eelkõige enda jaoks sobiva meetodi leidmises. Kui inimene on ülekaaluline, siis aitab juba isegi 5%line kehakaalu langus lisakilodest tingitud terviseriske vähendada.

Liikumine on tähtis tegur, kuid ainult sellega tulemusi saavutada on väga raske – umbes 70% sõltub siiski kaalulangetamisel toitumisest. Kui elustiilimuutus ja toitumiskava järgmine soovitud tulemusi ei too, võiks otsida abi personaalmeditsiinist, et välja selgitada kehakaalu tõusu põhjus (hormonaalne tasakaal, soolestiku mikrobioom, varjatud toidutalumatus jne).