Kirgede torm ilusüstide ümber – plastbarbi või loomulik vananemine?

Arvamusi on palju, tuliseid vaidlusi ehk rohkemgi. Negatiivset suhtumist loomuliku vs. väärika vananemise teemadel on kujundanud meid ümbritsev võltsilu, kus kõigega on mindud totaalselt üle piiri – loomulik näoilme rikutud ja ilusüstidega üle pingutatud.