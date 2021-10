Mitmed su jalanõud on ebamugavad? Põhjus võib peituda selles, et ostad neil valel ajal

„Õhtuks on jalalabad enamasti kergelt paistes ja turses, sest inimene on terve päev liikvel olnud. Jalaveenides on suurenenud rõhk ja vedelikupeetus. Seega ei ole vahet, kas sa soovid endale muretseda kontsakingi, tosse, ketse või madalaid kingi — tee seda õhtul. Kui sa leiad poest endale jalanõud, mis tunduvad õhtul kandes mugavad, on suur šanss, et need tunduvad ka ülejäänud päeva jooksul jalas mõnusad ja mugavad,” selgitab Cuncha.

Võid ju arvata, et turses jalad on vanemate inimeste mure ja sind see ei mõjuta, kuid Cuncha kummutab ka selle müüdi ja kinnitab, et igal inimesel on päeva lõpuks jalad veidi turses. Ka siis, kui seda silmaga ei näe. Mõnikord ei ole inimesed teadlikud, et nende jalad on päeva lõpuks paistes, sest kantakse kingi, mis on kitsad ja suruvad ning seetõttu võibki ekslikult tekkida mulje, et jalad ei ole paistes.

Teatud tüüpi jalanõud aitavad turset vähendada, näiteks mugavad tossud või ketsid. Seevastu kontsad suurendavad vedelikupeetust. Naised tunnevad tohutut ebamugavust mõnel uhkel üritusel, kus terve õhtu tuleb pidulike kontsakingadega vastu pidada. Õndsusetunne, kui paariks minutiks saab kontsad eemaldada, on suur. Kuid siinkohal jagab Cuncha ühe olulise nõuande.

„Ära võta kontsakingi jalast enne, kui sinu pidulik õhtu ei ole täielikult läbi saanud. Jah, sa võid kogeda nende kingade eemaldamisel kergendustunnet, kuid see on ajutine. Turse suureneb ja hiljem, kui kontsad uuesti jalga paned, on sul mitu korda ebamugavam olla kui enne.”

Allikas: Well + Good