FOTOD | Nullindate popp püksistiil on tagasi! Neli maitsekat valikut trendiga kaasaminekuks

Kes pidevalt Instagramis aega veedab, on ehk märganud, et 2021. aastal on vaikselt jälle hakanud madala värvliga püksid, n-ö „räpipüksid” moodi minema. Ehkki need on juba aastaid moest väljas olnud, siis nagu moe puhul ikka, tuleb kõik üks hetk ringiga tagasi.