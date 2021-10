FOTOD | Halloween on juba sel laupäeval! KUUS meigiideed, millega lööd kõik pidulised pahviks

Kes ennast lainerijoonega maalides niivõrd kindlakäeliselt ei tunne, siis tema jaoks sobib ämblikuvõrgust inspireeritud silmameik ideaalselt. Lase aga fantaasial lennata! Kunstripsmed annavad välimusele viimase lihvi, kuid šikk on tulemus ka ilma nendeta.

Ajaga kitsas käes, aga pidu on ootamas? See lihtne lahendus aitab sind hädast välja. Vajad kõigest punast huulepulka või punast lauvärvi. Tõmba punased jooned otsekui silmadest läbi ja ühenda need oma suu välisnurkadega.