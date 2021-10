Parfüümimaag Kai Laidla hoiatab: sellist parfüümi kandes annad oma tervise ära. Võimalik nahaärritus on kõige väiksem mure…

Must sõstar, mesi, apelsinilehed, vürtsköömen, tammesammal, papüürus, tsiibetkassi eritis... näiteks need, kõik koos, kängitsetud klaaspudelikesse. “Nišiparfüüm on teraapiline luksustoode, mille abil viia end eri rollidesse,” tõdeb parfüümimaag Kai Laidla (36), kes on pühendunud just eriliste lõhnade tutvustamisele.