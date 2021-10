Värvikad eestlased said Zalandoga võimaluse näidata oma isikupärast stiili

Olen muusik ja meelelahutaja Eestist. Mulle meeldib esineda ja laval olla.

Sellepärast eelistan rõivaid, mis paistavad silma ja kirjeldavad mind kui inimest – julget, aktiivset, lõbusat. Mu sõbrad ütlevad sageli mu kohta, et olen nagu sotsiaalne liblikas. Arvan, et neil on õigus.

Ma ei lahku enamasti kunagi kodust mittemidagiütleva riietusega. Mul on hea meel, et see projekt on mu stiili veelgi avardanud.

Mis tal seljas on? Skaneeri QR-kood ja vaata ise järele!

Nika Marula

Minu nimi on Nika Marula. Olen laulja, laulukirjutaja ja TikToki blogija Eestist. Saavutasime ainult kuue kuuga oma meeskonnaga muljetavaldavad tulemused, eriti TikTokis, kus alustasime nulli jälgijaga ja kasvasime 300 000-ni. Kasvame endiselt päris kiiresti. Hindan inimestes ausust ja lahkust, seetõttu püüan ka ise selline olla.

Olen positiivne ja loominguline inimene ning see peegeldub otseselt minu stiili erksuses ja mõnikord isegi pisut veidras rõivaste kombinatsioonis. Olen ülimalt põnevil ja uhke, et saan olla modellina osa Zalandost ja et sain osaleda sellel fotosessioonil Eestis.

Näitusel esitlesin neid kahte komplekti, mis näitavad selgelt minu positiivset ellusuhtumist ja töö tõsidust.

Mis tal seljas on? Skaneeri QR-kood ja vaata ise järele!

Helena Toater

Minu igapäevane rõivastus on must, kuid mulle meeldib mängida erinevate materjalidega. Välja minnes lisan mustale värvidega vürtsi. Inimesena olen väga otsekohene ja aus.

Minu sodiaagimärk on Skorpion ja DJ-na mängin peamiselt tumedat teknomuusikat – sellele viitab must värv.

Olen tõesti väga põnevil, et saan olla osa sellest projektist. Armastan moodi üle kõige ja tunnen, et see annab mulle võimaluse väljendada ennast tõeliselt lahedal viisil!

Mis tal seljas on? Skaneeri QR-kood ja vaata ise järele!