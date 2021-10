Koroonaaeg muudab meid nähtavalt vanemaks? Teadlaste sõnul küll ja selle vältimiseks saad ise palju ära teha

Uudsed akneprobleemid, hallinevad juuksed...

Kõige suurema põntsu on saanud näonahk ja juuksed — nende seisukord on muutunud paljude inimeste jaoks tunduvalt halvemaks, tekkinud on uudsed akneprobleemid, juuksed langevad välja või on hakanud halliks minema. Selles on eelkõige süüdi stress, mis on põhjustanud inimkehas kortisooli ehk stressihormooni tõusu ja tekitanud kiire ning ebameeldiva sündmuste ahela. Kortisool kiirendab vananemist ja juuste väljalangemist ning mõjub ühtlasi halvasti ka näonahale.

Samuti mõjub näonaha üldisele seisukorrale kehvasti vähene magamine, sest vähesed unetunnid tähendavad väiksema hulga melatoniini tootmist. Melatoniinil on aga antioksüdantsed omadused, mis kaitsevad nahka vananemise eest.

Liiga vähese magamisega väheneb ka kollageeni tootlus. Kui organism toodab liiga vähe kollageeni, on tulemused näonahal kiired tekkima. Kortsud, kottis silmaalused… Tekib nõiaring, sest pidev kodus istumine tähendab väiksemat energiakulu ehk raskem on magama jääda, kuid see omakorda mõjub juustele ja näonahale kehvasti ning ühel hetkel võidki õudusega keset Zoomi koosolekut avastada, et oled järsku vanaks jäänud. Ega siis niisama ei öelda, et iluuni on üks väga vajalik asi!

Kas lahendus on olemas?

Ehkki inimkeha saab stressi talumisega üldiselt hästi hakkama ja väike kogus stressi ei mõju kellelegi otseselt laastavalt, on olukord hoopis teine, kui stressiolukord kestab kuude kaupa ega näi vaibuvat, nagu oleme praeguse koroonapandeemia ajal kogenud. Seega pole ime, et nii paljud meist on järsku kogenud ehmatavalt kiiret vananemisprotsessi.

Õnneks ei ole kõik veel läbi! Me ei väsi kordamast, kui oluline on päriselt pöörata tähelepanu oma vaimsele tervisele — kõik saab ju siiski alguse meie mõtetest ja ellusuhtumisest. Kui tunned, et oled pandeemia ajal lootusetult musta auku kukkunud, on aeg otsida abi psühholoogilt või terapeudilt.