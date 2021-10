Koroonaaeg on sõna otseses mõttes muutnud meie maailma. Oleme pidanud kohanema täiesti uue eluga ja muidugi on mõjutatud ka meie enda isiklik areng ja sisemaailm. Suur osa naistest on teinud kannapöörde. Kahjulikud tegevused on asendunud uute ja parematega ning kahtluse alla on seatud harjumused, mis enam rõõmu ei valmista. Rinnahoidja kandmine on üks neist harjumustest.