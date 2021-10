Zalando esitas eestlastele väljakutse: kolme silmapaistva noore lugu

Minu nimi on Vladislav Berezan ja olen 27-aastane. Sõbrad on öelnud, et olen elav, ettearvamatu, avatud hingega inimene.

Enda arust olen lihtsalt inimene, kes teeb kõvasti tööd, kuid naudin ka lõbutsemist. Modellindus on minu jaoks hea hobi, mis aitab end väljendada. Olen viimastel aastatel pildistamistel uusi stiile proovinud ja tundsin end erinevaid rolle mängides hästi ja mugavalt.

Juba noorest east alates olen unistanud modellindusest ja nüüd olen alustanud õhkutõusu. Tohutu tänu selles projektis osalevatele inimestele nende professionaalsuse ja sõbraliku õhkkonna eest.

Rauno Stein

Minu stiil on aja jooksul pidevalt muutunud – ma ei ole ühte kindlasse stiili kinni jäänud. Juba teismeeas sirvisin lookbook’i, et järgmise koolipäeva riietuseks inspiratsiooni leida. Praegu tunnen, et suurem osa minu stiili mõjutustest pärineb aegadest, mil elasin Kopenhaagenis ja Los Angeleses.

Mulle meeldib olla enda stilist, see annab päevaks energialaengu ja enesekindla suhtumise. Näen ennast väga hea suhtlejana, positiivset aurat tekitava inimtüübina. Mind näeb harva üleni musta riietatuna. Selline tume, veidi tujukas värv loob väga tõsise meeleolu. Inimesena pole ma midagi sellist – ma ei saaks elu kunagi liiga tõsiselt võtta – ning see väljendub ka minu stiilis. Mul on hea meel olla osa Zalando projektist „Parim mood iga nurga alt“. Väga põnev oli võtete jaoks stiile kombineerida, et väljendada enese lõbusat, kuid siiski šikki poolt.

Ma ütleks, et mu stiil on põhjamaiselt šikk x klassikaliselt mugav + sära ja glamuur sündmusteks.

Andrea Montanaro

Inimestel on ühine anne: suhtlemine. Seda saab mitmel viisil kasutada, kuid minu jaoks on üheks neist mood. Sõnu pole, lihtsalt täielik eneseväljendus. Nagu kunstivorm. Usun, et saame selle järgi, kuidas riietume, palju öelda: edastada emotsioone, avaldada seisukohti, jagada oma kultuuri ja mida iganes. Võimalusi on lõputult.