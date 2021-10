Gwyneth Paltrow toob välja ühe olulise stressileevendaja, millele orgasmide kogemine hästi mõjub

Eelnevalt on Paltrow tunnistanud , et suhtes on tema jaoks äärmiselt oluline puudutamine ja kaisutamine. Ta näeb ka, et hea ööuni, stress, seksuaaltervis ja iha on omavahel tugevas seoses. “Muidugi kipub libiido vanusega langema — see lihtsalt juhtub. Ka iha võib pikaajalises suhtes muutuda, mõnda inimest mõjutab ka sünnitamine,” sõnas näitleja. “Probleem on selles, et inimesed ei räägi sellest. Mul puudub ka iha. Paljud inimesed igatsevad ihatunnet, aga ei tea, kuidas seda ise luua. See tekitab paljudel naistel tunde, et nad on kuidagiviisi katki ja see muudab kõik vaid hullemaks.”