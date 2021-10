LUMMAVAD FOTOD | Näitleja Lily Collins veetis värske abikaasaga mesinädalad Skandinaavia tõeliselt kaunites paikades

Netflixi hittsarjas "Emily in Paris" peategelast mängiv näitleja Lily Collins ja tema värske abikaasa Charlie McDowell otsustasid veeta mesinädalad Skandinaavias ning käisid läbi nii kaunid kohad, et usume, et sinagi soovid nüüd oma järgmise puhkuse nende pealt maha kopeerida. Loe edasi ja saad teada, kus nad käisid.