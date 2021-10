FOTOD | Kaubamaja esitles Tallinn Fashion Week esimesel päeval Tanel Veenre disainitud voodipesu kollektsiooni

PAI on Kaubamaja oma kodutekstiilide kaubamärk ning koostöös tuntud Eesti kunstnikega on varasemalt valminud juba kolm eksklusiivset disainer voodipesukollektsiooni. „Tanel Veenre on laiemale publikule tuntud eeskätt andeka moekunstnikuna, kelle kõrvamarju ning merihobude, kiilide ja põrnikatega ehteid Eesti disaini austajad palavalt armastavad,“ räägib Kaubamaja AS turundusdirektor Enel Kolk ning lisab, et just need samad tuntud merihobud ja kiilid leiab nüüd ka PAI voodipesukollektsioonilt.