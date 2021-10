FOTOD | Piilume Tallinn Fashion Weeki lavatagust melu: mis toimus enne suurejoonelist Kuldnõela galat?

Selleks, et see kõik aga moelaval põnev ja kaunis vaadata oleks, näevad kümned inimesed väga palju vaeva. Vaata galeriist, mis toimus Tallinn Fashion Weeki esimesel päeval lava taga:

Kolmapäevase Tallinn Fashion Weeki juhatab sisse esimest korda moenädalal üles astuv Carmen Klooren , kelle kollektsiooni märksõnadeks on kergus, mängulisus ja mugavus. Klassikalised pintsakud ja püksid vahelduvad mänglevate kleitide ja seelikutega. Kollektsioonis leidub nii show-stoppereid kui ka igapäevaseid elemente, mida saab omavahel kombineerida. Disaineri peamine eesmärk on luua tooteid, mis on praktilised ja mida saab enda igapäeva garderoobi sobitada.

Kollektsioon toob tagasi diskoajastust inspireeritud sära ja julged siluetid. Külmadeks talveõhtuteks on Carmen Klooren loonud oma esimese villa-kašmiiri mantlite kollektsiooni. Mantlid on nii vabalt istuvas kui ka form-fitting lõikes ja annavad laia valiku erinevate siluettide vahel.

Nii nagu toidulaud ja iluarsenal, saab ka moetarbimine olla tänapäeval teadlikult loomasõbralik. Selleks, et eetiliste valikute tegemine kergem oleks, soovib Loomus julmusevaba moeetenduse raames tutvustada kohalikke disainereid, kes loovad moodi loomade heaolu silmas pidades. “Leiame, et ükski loom ei pea kannatama sellepärast, et inimene soovib olla ilus või moodne. Kaunis saab olla ka loomasõbralikult! Moe-show märksõnad on loomasõbralik, jätkusuutlik ja eetiline,” kirjeldab Loomus, mida Tallinn Fashion Weeki moelaval näha saab.