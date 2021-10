Esteetilise meditsiini õe Liisa Raudmetsa nõuanded kuiva ja lõhenenud naha hoolduseks

Liisa Raudmetsa sõnul on naha kuivus tingitud paljuski muutuvast ilmast ja seljataha jäänud kuumast suvest, mil UV-kiirgus on naharakke kahjustanud ning naha kuivemaks ja punetavaks muutnud. „Mida külmemaks lähevad ilmad, seda kuivemaks läheb õhk, millele lisandub omakorda kütteperiood. Lisame sinna veel tuule ja vihma ning saame kokku välised tegurid, mis on nahale väga karmid,” kirjeldas Raudmets.

Ent välised tegurid pole ainsad, mis naha seisukorda mõjutavad — suur roll on ka nahahooldusel. „Väga sage on see, et kuiva nahka, eelkõige pinnakuivust, põhjustab ebasobiv või puudulik nahahooldus või kahjulikud harjumused, näiteks suitsetamine, liiga kuuma veega pesemine, liigne päevitamine, liigne naha koorimine,” tõi Raudmets välja.