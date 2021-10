FOTOD | Hitihoiatus? Carrie Bradshaw kannab "Seks ja Linna" uues seriaalis moetrendi, mida nägime ka Tallinn Fashion Weekil

Järk-järgult tuleb juurde vihjeid "Seks ja Linna" järje, sarja "And Just Like That" kohta ning muidugi on nende staariks peategelane Carrie Bradshaw . Hiljuti näiteks jagati temast (või siis teda näitlevast Sarah Jessica Parkerist) pilti, millel ta rokkis värsket moetrendi nimega "šikk vanaema". Tähelepanelikud moesõbrad märkasid seda moesuunda ka Tallinn Fashion Weeki publiku hulgas.