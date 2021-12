Päike, palmid ja kaugtöö

“Elada, et teha vaid raha nimel tööd, mida tege­likult ei armasta, pole minu jaoks piisav. Elukutsena välistan kõik, mis ei tekita sisemist põlemist!” Brigita Brjuhhanov (25) on jõudnud võimaluseni töötada kohas, mille ta ise endale valib. Ja seda kõike suur­ettevõtte kontoritöötajana.

“Valin ainult neid kliente, kelle puhul kohapeal töötamise vajadust pole.” Digi­nomaadist ettevõtja Enelin Paas (29) ei pea oma otsuseid kunagi kellelegi põhjendama.

“Tundsin järjest rohkem, et senine töö ja elu ei andnud enam head enesetunnet ega inspi­ratsiooni.” Endine ilu­salongi omanik ja praegune arengu­treener Katre Kulbok (29) sai pideva pingutamise oravarattast välja, kui läks seits­meks kuuks Indoneesiasse kaugtööd tegema.

Loe, missugune on Brigita kaugtöö Tenerifel, kuidas teeb Katre koolitusi eksootiliselt Balilt ja mismoodi on Enelin leidnud endale töö, tänu millele on ta arvuti lahti löönud rohkem, kui neljakümnes riigis.