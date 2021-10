Hambakliinikud, kelle kätte võid usaldada oma kauni naeratuse

Ausus, pühendumus, professionaalsed oskused ja patsiendi heaolu on väärtused, mis juhivad Sakala Hambaravi igapäevast tööd. Siinsete arstide kompetents on suur ning hõlmab kõiki hammaste tervisega seotud valdkondi, muu hulgas hambaravi, proteetikat, ortodontiat, endodontiat ja implantoloogiat.

Koostöö kliinikumi eriarstide vahel on tihe. Nii saavad ka kõige keerukamad ravijuhud tervikliku ja parima võimaliku nüüdisaegse ravi. Nii proteetiliste tööde kui ka röntgenülesvõtete tegemiseks on kliiniku personali kasutada kõige moodsam 3D-tehnoloogia, mille abiga juba esimesel visiidil täpseid restauratsioone teha.

Sakala Hambaravis pakutakse ka üldnarkoosis ja sedatsioonis hambaravi. Seda nii lapspatsientidele kui ka täiskasvanutele. Kuigi narkoosis hambaravi (üldanesteesias hambaravi) kasutatakse eelkõige mastaapsemate kirurgiliste sekkumiste puhul selleks, et vähendada kaasnevat valutunnet või ravi puhul ilmnevaid vastureaktsioone, on üha sagedasem põhjus taolise ravimeetodi kasutamiseks väga suur hirm hambaravi suhtes. Narkoosis hambaravi on lisavõimalus, kui muud variandid ammenduvad – tavaliselt vajab see üht visiiti ja nõuab minimaalset (kui üldse) patsiendipoolset koostööd.