Unistad mõjuisiku ametist? 5 näpunäidet sisu loomiseks sotsiaalmeediasse

Mishina sõnul on uues telefonis koguni spetsiaalne sisuloomise režiim, kus on näidisvideo klipid, mille järgi saab sisu toota ja kohe sotsiaalmeediaplatvormile postitada. “Ehk et tänu uuendatud tehnoloogiale teeb telefon ise vajaliku töötluse ära — lõikab kokku klipid, paneb peale muusika ja vajalikud efektid,” kirjeldab ta.

Pärast paari esimest avaldatud postitust ja videot ei tasu unustada hinnata, mis on jälgijatele enim meeldinud ja millisele sisule on tulnud enim tagasisidet — olgu selleks siis “meeldimised”, kommentaarid või sisu edasijagamine jälgijate poolt. Hea võimalus on küsida ka jälgijatelt otse, milline sisu on neile kõige rohkem meeldinud või mida nad veel näha tahaksid. Siinkohal pole vahet, kui esimesteks fännideks on vaid sõbrad ja sugulased — konstruktiivne tagasiside on igal juhul väärtuslik. Pea kõigi sisuloojate karjääri alguses olidki nende esimesteks fännideks just pere ja lähedased sõbrad, kes soovitasid sisu edasi oma tuttavatele — seega pole vaja teha muud, kui kuulata oma lähimat fännibaasi, et alustada ja teha tööd professionaalse sisulooja karjääri suunal.