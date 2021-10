Kuiva ja lõhenenud naha leevenduseks on lahendus olemas

Dermatoloog Kaisa Viljar soovitab sageli oma patsientidele just Eucerini Aquaphori salvi: „Tänu glütseriini ja pantenooli sisaldusele on see suurepärane abivahend kaitsmaks ja niisutamaks eriti kuiva ja ärritunud nahka. Toote lai kasutusvaldkond (kasutada saab seda nii külmast räsitud kätel, kehatüvel kui ka näiteks lõhenenud kandadel ja ka pärast teatud meditsiinilis-kosmeetilisi protseduure) teeb Aquaphorist väärt abivahendi kogu pere koduses apteegis, eriti külmal ja niiskel aastaajal. Kuna toode on lõhna- ja säilitusainetevaba, siis sobib see kasutamiseks ka väga õrnal ja tundlikul nahal.”

Dermatoloog Viljar Jaks on täheldanud, et Eucerini Aquaphor on abiks ka laserravijärgses nahahoolduses: „Oleme seda kasutanud nüüd juba kaks aastat ja oleme väga rahul. Kui nahk on pärast laserravi õrn või kui tekivad väikesed ajutised nahakahjustused, siis Aquaphor aitab neid kiirelt ja efektiivselt parandada. Lisaks kaitseb salv laserravijärgselt punetavat näonahka väliste tegurite eest (jahe tuul, vihm, pakane), mis võiksid seda kahjustada.” Viljar lisas, et kasutab Aquaphori ka ise: „Kannan väikest Aquaphori tuubi alati kaasas, kui satun mere äärde. Sellest on palju abi tuulise ilma korral, kui huuled kipuvad lõhenema. Sageli kasutan salvi pärast seda, kui olen pidanud paljakäsi pakase käes viibima, sest see ennetab käte liigset kuivamist ja lõhede teket.”