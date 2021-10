Eesti mees jagab arvamust, miks paljud naised ihaldavad välismaa mehi: vastupidiseid näiteid kohtab harva

Kallid, Eesti naised, võtke seda, et nii arvukad välismaised mehed teist huvituvad, kindlasti komplimendina. Valikuvabadus on kahtlemata suur privileeg ja loodame väga, et tajudes, kuidas võõras veri kodumaistele kaunitaridele järjekindlalt konkurentsi pakub, paneb see ka Eesti mehi teie nimel rohkem pingutama.