Prantsuse käitumisspetsialisti ja kognitivistist terapeudi Isabelle Nazare-Aga kirjutatud raamat “Manipuleerijad meie seas” aitab ära tunda manipuleerijad. Nazare-Aga toob välja 30 omadust, mis manipuleerijal on. Ta selgitab, et manipuleerijal ei pruugi olla neid kõiki, aga kui inimesel on vähemalt 14 nendest omadustest, võib kindel olla, et ta on manipuleerija