Tõhus akneravi: teaduspõhised lahendused probleemse naha hooldamiseks

Kuna MATH Scientificu kosmeetika on välja töötanud teadlased ning selle toodetel on minimalistlikud ja puhtad koostised, siis on igal koostisosal konkreetne otstarve, mis on suunatud tarbijale ja tema soovitud tulemustele. MATH Scientificu moto „vähem on rohkem” sobib suurepäraselt ka probleemse naha omanikele, sest lihtsustatud ja läbimõeldud rutiin on hädavajalik võitluses löövete ja ärrituste vastu.

Usaldusväärne toode, mille valem on rikastatud mõlema happega, on MATH Scientific DEEP CLEANSING GEL WASH, mille ainulaadne valem ootab praegu patenti. Toote koostises on 5% glükoolhapet ja 1,5% salitsüülhapet – kontsentratsioon, mis võimaldab tõhusalt nahka koorida, kuid ei ärrita seda, ning puhastusvahendi optimaalne pH (4,0) loob ebasoodsa keskkonna bakterite paljunemiseks naha pinnal. Pesemisvahendi efektiivsus on tõestatud ka kliiniliste uuringutega.

Glükoolhape on õrna toimega, kuid tõhus puhastusvahend ja seda hindavad nii teadlased kui ka tarbijad. See koorib hästi nahka ja aitab sellel taastuda. Valgepaju koorest ekstraheeritud salitsüülhape võib tungida naha sügavamatesse kihtidesse ja võitleb suurepäraselt põletikega ning soodustab naharakkude uuenemist.

Kui teie nahk on problemaatiline ja kaldub löövetele, peaks põhjalik ja läbimõeldud näopuhastus ja -koorimine olema teie nahahooldusrutiini oluline osa. Kuigi väga tähtis on mitte üle pingutada ja nahka liigselt kuivatada, siis kindlasti on vaja eemaldada surnud naharakud, liigne rasu, higi ja muud „puudused”, mis võivad kaasa aidata pooride ummistumisele ja akne tekkimisele ning sellest tulenevatele põletikulistele protsessidele.

Teine samm: sobiv seerum/niisutaja (ilma liigsete kihtideta)

Teie nahk teab, kuidas põletikega toime tulla, ja vajab optimaalseks toimimiseks ainult natuke abi ning õige seerum/niisutaja võib siin olulist rolli mängida. Selleks, et edukalt võidelda akne, ummistunud pooride ja liigse rasususega, on tähtis tegelda probleemi põhjusega ning mitte unustada tõhusat niisutust, sest kui nahk on liiga kuiv, võib see hakata tootma liigset rasu, et kompenseerida kuivust, kuid just seda ongi äärmiselt tähtis vältida.

Testitud ja teaduslikult põhjendatud niisutavad koostisosad on glütseriin ja hüaluroonhape. Seerumi/niisutaja faasis on kasulik neid kombineerida spetsiifiliste koostisosadega, mis on spetsiaalselt ette nähtud lööbele kalduva naha jaoks, näiteks eelmainitud AHA- ja BHA-happed, PHA-happed (glükonolaktoon, galaktoos), pajukooreekstrakt (salitsüülhappe allikas salitsiin).

Selles kategoorias väärivad tähelepanu ka MATH Scientificu minimalistlikud tooted – seerumid SKIN BALANCE ja ANTI-ACNE SOS. Seerum SKIN BALANCE on rikastatud valge paju ekstraktiga, mis aitab kaitsta poore ummistumise eest, ühtlustada nahavärvi, vähendada pigmentatsiooni, võidelda akne ja vinnide vastu. See seerum on eriline selle poolest, et sisaldab ka nahka niisutavaid superkoostisosi ‒ glütseriini ja hüaluroonhapet. Lisaks sellele on toode koostatud nii, et see ei nõua täiendava niisutava kreemi kasutamist – nägu on niigi tõhusalt ja kauaks ajaks niisutatud.

Seerum ANTI ACNE SOS on ette nähtud paikseks kasutamiseks – üksikute vistrike korral. See sisaldab AHA-, BHA- ja PHA-happeid. Toode aitab „uinutada” nii juba ilmunud kui ka alles tekkivaid vistrikke. Samuti loob see ebasoodsa keskkonna bakteritele ja mustusele. Selle seerumi tõhusust võitluses aknebakteritega on kinnitatud ka kliiniliste uuringutega.