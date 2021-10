FOTOD | Eesti juveelibrändi Hyrv lansseeris uue lummava ehtekollektsiooni

Hyrv ehted on loodud pikaealisust silmas pidades. Seda inimestele, kes disaini tõeliselt hindavad, andes neile jõudu ja enesekindlust, et olla nemad ise. Ehted on valmistatud taaskasutatud hõbedast, mis on puhastatud, luues uus vorm ja lugu. Olulisteks märksõnadeks on kvaliteet, loodussõbralikkus ja tähenduslikkus.