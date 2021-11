Karin Vau (44) ja Kristen Okas (29) tutvusid üle kolme aasta tagasi juhuslikult Facebookis. Mitte kumbagi pole kordagi häirinud, et Karin on Kristenist 15 aastat vanem.

Margus Nee (32) ja Birgit Tuga (32) tutvusid aasta eest. Sotsiaalmeedias hakati suhtlema ja nüüd on nad õnnelik paar. Kummalegi pole oluline, et Birgit on tööalaselt kõrgemal positsioonil kui Margus.

Tartlased Liina (36) ja Kristjan Press (42) on abielus olnud kuus aastat ja peres on kolm poega. Neil on ükskõik, et Liina on Kristjanist 23 cm pikem, sest armastuse puhul loeb ikka ainult see, mis hinge helisema paneb.

Aga missugune on selliste erinevustega vürtistatud paaride elu tegelikult?