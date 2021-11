FOTOD | Need on viis poppi moesuunda, mida näed sel aastal igal peol

Sisimas unistame vast kõik, et meil õnnestub tänavusel pidude hooajal kaotatud aeg tagasi teha, olgu tegemist siis kontori-, aastavahetus - või jõulupeoga. Ja nüüd, kui oleme pikalt kandnud mugavusrõivaid ja meie säravad peoriided on kapis tolmu kogunud, on aeg end taas üles lüüa. Kuigi detsembrikuu outfit'idele mõelda tundub ehk veel liiga vara, siis see aeg on varem käes kui arvata oskaks.