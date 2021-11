Kihnu pulm pole täna enam kindlasti see, mis ta oli eile, rääkimata 100 aastat tagasi. Ajaga on palju muutunud, kuid igatahes on Kihnu regilaululise pulma eluspüsimine 21. sajandini selge ime. Kuidas selline ime on üldse juhtuda saanud? Põhjusi on palju. Esiteks püsivad traditsioonid üldiselt suletud ühiskonnas märksa kauem kui mujal, seda soodustab põliskogukonna olemasolu. Teiseks on 20. sajandi lõpupoolel ja 21. sajandil aidanud tavasid märkimisväärselt hoida pärimuskultuuri väärtustamine, eriti just väline väärtustamine ehk folkloristide töö rahvustunnetuse loomisel.

Kihnu pulm kestab tavaliselt