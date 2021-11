Kuidas vabaneda tülikast sünnimärgist ja kahtlasest nahaalusest punnist?

Sünnimärgi eemaldamine on ohtlik – jah või ei?

Väga sageli tekitavad muret sünnimärgid ehk neevused. Need asuvad tihtipeale kohtades, kus põhjustavad ebamugavust igapäevaeluga seotud toimingutes – näiteks hõõruvad nende vastu riided, need jäävad ette raseerimisel, juukselõikusel või massaažis. Sünnimärki vigastades on aga oht, et sinna tekib põletik. “Enamikul juhtudel saab sünnimärgid ja muud ebamugavust tekitavad nahamoodustised lihtsasti kirurgiliselt eemaldada, mis on ohutu, valutu ega jäta isegi armi,” selgitab Niine Nahakliiniku asutaja ja kirurg dr Marianne Niin. Kuna sünnimärgid võivad tekkida kõikjale üle keha, siis levinud on ka otsus lasta eemaldada sünnimärk just esteetilisel põhjusel näo, kaela ja dekoltee piirkonnast. Olles rahul oma peegelpildiga, kasvab ka enesehinnang ja rahulolu iseendaga.

Mügarikud ja kahtlased punnid on kapseldunud rasv.

Lisaks sünnimärkidele võib naha peal või all olla veel teisigi moodustisi – mõned neist on kaasasündinud, mõned tekivad elu jooksul. Nahaalustest kasvajatest on kõige sagedasemad lipoomid ehk rasvkasvajad, mis on silmaga nähtavad ja tunduvad katsudes justkui nahaalused mügarikud. Valu need ei tekita, küll aga riivavad silma. Lisaks sellele võivad lipoomid elu jooksul suureneda.

Levinud mure on ka ateroom ehk rasunäärme ummistus. Peale vaadates võib see meenutada väga suurt vistrikku. Tegelikkuses on tegu tsüstja moodustisega nahaaluskoes, mis esineb sagedamini pea, kaela ning selja piirkonnas. “Kindlasti ei tohiks ateroome tühjaks pigistada ega muul moel neid traumeerida. Parim lahendus on pisikirurgiline operatsioon, mille käigus eemaldatakse kapsel koos selles sisalduva põletikulise massiga,” selgitab dr Niin.

Pisikirurgia erakliinikus – kiire ja taskukohane.