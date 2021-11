Nooruslikuma välimuse ja ühtlasema jumega naha heaks

Pesen hommikuti nägu külma veega ja ei kuivata, vaid lasen kuivada. Seejärel kannan peale seerumi. See tekitab tunde, nagu hingaksin naha kaudu - muidu on minu näonahk lihtsalt niivõrd kuiv. Esimesel korral kandsin seerumi ja kreemi peale õhtul ning magama minnes tundsin, kuidas nahk on tundlik. Pärast esimesi õhtuid see tunne kadus. Ütlen ausalt, et need tooted tekitavad heas mõttes sõltuvust, mistõttu ei unusta ma seerumit kasutada ei hommikul ega õhtul. Kõige rohkem kiidab mu nahk!

Muutusi näen ka peeglisse vaadates. Seerum on lisaks mõeldud toimima pigmendilaikudele, mida mul on näos mitu. Tegin väikese katse ja kandsin neile seerumit erinevalt – ühele vähem kui teistele, ja märkasin kiirelt muutust. Need, millele rohkem seerumit kandsin, muutusid palju heledamaks. Arvasin, et minu vanuses enam nahal väga midagi ei toimi, ent see seerum toimib tõesti!

Reet Ehanurm (59)

Esimene kogemus 3D seerumiga üllatas meeldivalt. See on konsistentsilt väga vedel, mitte tihke või kleepuv nagu enamik seerumeid, mida olen proovinud. Tänu sellele jaotub seerum nahal ühtlaselt ja imendub kiiresti, jätmata nahale mingit kihti. Samas on seerumi mõju füüsiliselt tuntav – nahas tekib heas mõttes sikutamise ja toonuse tunne. Kortsud on kortsud, neist üle öö ja kreemi abil ei vabane, ent oma nägu pringina tunda on väga mõnus.

Kasutan seerumit koos sama sarja kreemiga, mis samuti imendub niivõrd hästi, et tunne on loomulik ja kerge. Mulle meeldib lisaks ka see, et toodetel pole lõhna. Kindlasti soovitan 3D seerumit ning teisi Eucerin Hyaluron-Filler +Elasticity sarja tooteid oma sõpradele ja kasutan neid ka ise suure õhinaga edasi.

Evi Metsamäe (61)

Kui asi puudutab näohooldust, olen seni olnud pigem laisapoolne. Eucerin Hyaluron-Filler +Elasticity 3D seerumiga õnnestus mul enda harjumusi muuta – see imendub nahka suurepäraselt, on õhuline ning mõnus peale määrida, ei mingit rasvast tunnet pärast pealekandmist. Selle kasutamine pani särama nii silma kui naha! Päevakreem on samuti kerge, tunnen end neid tooteid kasutades väga hästi ega unusta nahahooldusrutiini. Kusjuures vahel piisab õhtuti ka ainult seerumi kasutamisest, sest see niisutab ja jätab naha mõnusalt hingavaks. Tuleb olla vaid järjepidev ning nahk on rõõmus!