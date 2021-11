Elina Born avaldab, millise tundega ta tänavust superstaarisaadet vaatab: kogu pinge ja hirm oli flashback’ina tagasi

Noorelt avalikkuse ette sattumine ei ole kindlasti lihtne. “Sa ei teagi, mis üldse on õige — sa ei oska meediaga suhelda ega arvesta, et sind jälgitakse. Kõikjal. Mäletan, et noorena vaatasin pärast peol käimist uudised läbi, et ega kuskil ole minust mingeid pilte. Ei osanud vist üleöö saabunud tuntusega toime tulla… Mõtlesin, et kas mina siis ei tohigi noor olla. Ükski pidu ei ole siiski pidamata jäänud ja õnneks pole olukord meil selline nagu näiteks USAs, kus staaride iga sammu jälgitakse ja pildistatakse paaniliselt,” naeratab ta.