Vajad vaid neid 5 seksmänguasja, et oma voodielu kvaliteet uuele tasemele tõsta

1. Õpid oma keha paremini tundma ja seetõttu on orgasmi saavutamise tõenäosus kohe suurem. Saad teada, mis sulle meeldib ja ei meeldi ning kus on su keha kõige erutavamad punktid. Seda kõike saad oma partneriga jagada.

2. Seks muutub hoopis meeldivamaks. Sekslelud ongi loodud muutmaks su seksuaalelu paremaks, oled sa siis suhtes või mitte. Igal juhul tuleb see kasuks, kui partnerid koos neid avastavad ja uusi sensatsioone kogevad.

3. Rutiinne seksielu on kohe põnevam. Isegi kõige lähedasemad ja armunumad paarid vajavad aeg-ajalt abi, et seksuaalelu vürtsitada ja mänguasjad on selleks suurepärased abimehed.

4. Koged paremaid orgasme ja mis peamine, sagedamini. On väga tavaline, et naine ei jõua tavapärase vahekorra ajal orgasmini ja vajab selleks ekstra stimuleerimist. See tähendab, et kui võtad appi mõne tõhusa stimulaatori, koged sagedamini ka intensiivsemaid orgasme.

Need on vaid mõned seksmänguasjade kasutegurid. Kui sul tekkis suurem huvi lelude maailma vastu, soovitame katsetada neid viit lelu:

1. Populaarne ja kiidetud Lelo Tiani 2 suhtevibraator paarikestele





See on uue põlvkonna vibraator paaridele, mida naine saab kanda armumängude ajal. Oma eelkäijaga võrreldes on sel 50% tugevam mootor, mis annab efektiivsema vibratsiooni. Kontrollpult on ilma juhtmeta ehk wireless, mis on samuti kolm korda efektiivsem kui eelmisel mudelil.

Lelo Tiani 2 on väga paindlik. Selle mittevibreeriv osa asetatakse vahekorra ajal naisele tuppe ja juhtimispuldiga saab vibratsiooni juhtida. Toote sile ja paindlik ehitus annab peenisele piisavalt ruumi, et vabalt tuppe siseneda.

2. Lõputult võimalusi: roosa Satisfyer Hot Lover vibraator





Lõputuid võimalusi pakkuv beebiroosa Satisfyer Hot Lover on mõeldud spetsiaalselt kliitori ja G-punkti stimuleerimiseks. Kahe mootoriga vibraator on valmis lõõgastama kasutajat reisil naudingusse.